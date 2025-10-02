Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Delhi Area di Info Edge berkisar dari ₹1.8M per year untuk Senior Software Engineer hingga ₹4.88M per year untuk Tech Lead/Team Lead. Paket kompensasi yearan median in Greater Delhi Area total ₹2.01M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Info Edge. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
