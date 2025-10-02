Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Delhi Area di Info Edge total ₹2.53M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Info Edge. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Total per tahun
₹2.53M
Level
4a
Gaji Pokok
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Info Edge?

₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Info Edge in Greater Delhi Area mencapai total kompensasi tahunan ₹3,877,414. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Info Edge untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Delhi Area adalah ₹2,516,122.

