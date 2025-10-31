Direktori Perusahaan
inDriver
inDriver Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Cyprus di inDriver total €99.5K per year. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Total per tahun
€99.5K
Level
hidden
Gaji Pokok
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di inDriver?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di inDriver in Cyprus mencapai total kompensasi tahunan €108,847. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di inDriver untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Cyprus adalah €99,517.

