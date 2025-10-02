Direktori Perusahaan

Indra Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Chile

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Chile di Indra total CLP 19.45M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Indra. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Total per tahun
CLP 19.45M
Level
L2
Gaji Pokok
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Indra?

CLP 152.53M

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Indra in Chile mencapai total kompensasi tahunan CLP 21,290,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Indra untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Chile adalah CLP 19,447,952.

