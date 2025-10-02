Direktori Perusahaan
Indra Insinyur Perangkat Keras Gaji di Madrid Metropolitan Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Keras median in Madrid Metropolitan Area di Indra total €35K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Indra. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Total per tahun
€35K
Level
L2
Gaji Pokok
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Indra?

€142K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jabatan yang Disertakan

Radio Frequency Engineer

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Indra in Madrid Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan €46,644. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Indra untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in Madrid Metropolitan Area adalah €29,810.

