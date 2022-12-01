IndiaMART Gaji

Rentang gaji IndiaMART berkisar dari $6,585 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $28,744 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari IndiaMART . Terakhir diperbarui: 8/19/2025