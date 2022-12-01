Direktori Perusahaan
IndiaMART
IndiaMART Gaji

Rentang gaji IndiaMART berkisar dari $6,585 dalam total kompensasi tahunan untuk Penjualan di ujung bawah hingga $28,744 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari IndiaMART. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $13.8K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $28.7K
Penjualan
$6.6K

Kapitalis Ventura
$11.8K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di IndiaMART adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan sebesar $28,744. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di IndiaMART adalah $12,839.

Sumber Daya Lain