Indegene Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Bengaluru

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Bengaluru di Indegene total ₹774K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Indegene. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Indegene
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹774K
Level
L2
Gaji Pokok
₹774K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Indegene?

₹13.94M

FAQ

