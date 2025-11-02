Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Manajer Operasi Bisnis di Indeed berkisar dari $210K hingga $293K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Indeed. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$225K - $265K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$210K$225K$265K$293K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Indeed, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Indeed, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (8.35% triwulanan)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Operasi Bisnis di Indeed mencapai total kompensasi tahunan $292,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Indeed untuk posisi Manajer Operasi Bisnis adalah $210,000.

