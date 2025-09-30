Direktori Perusahaan
Incorta Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Cairo

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Cairo di Incorta total EGP 1.48M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Incorta. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total per tahun
EGP 1.48M
Level
Senior
Gaji Pokok
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Incorta?

EGP 7.88M

Gaji Magang

Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Incorta in Greater Cairo mencapai total kompensasi tahunan EGP 5,829,211. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Incorta untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Cairo adalah EGP 1,477,620.

