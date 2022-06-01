Direktori Perusahaan
Included Health
Included Health Gaji

Rentang gaji Included Health berkisar dari $114,570 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keuangan di ujung bawah hingga $332,655 untuk Operasi Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Included Health. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $219K
Asisten Administratif
$125K

Operasi Bisnis
$333K
Analis Data
$134K
Ilmuwan Data
$325K
Analis Keuangan
$115K
Desainer Produk
$186K
Manajer Program
$208K
Manajer Proyek
$137K
Perekrut
$166K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$265K
Peneliti UX
$286K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Included Health, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Included Health je Operasi Bisnis
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Included Health je $197,003.

Sumber Daya Lain