Direktori Perusahaan
Impossible Foods
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

Impossible Foods Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Impossible Foods berkisar dari $166K hingga $232K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Impossible Foods. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$179K - $209K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$166K$179K$209K$232K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak data gajis di Impossible Foods untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Impossible Foods, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Impossible Foods in United States mencapai total kompensasi tahunan $232,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Impossible Foods untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $165,750.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Impossible Foods

Perusahaan Terkait

  • Drizly
  • Daily Harvest
  • Truepill
  • GOAT
  • Total Wine & More
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya