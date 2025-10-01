Direktori Perusahaan
Impossible Foods
Impossible Foods Insinyur Kimia Gaji di San Francisco Bay Area

Rata-rata kompensasi total Insinyur Kimia in San Francisco Bay Area di Impossible Foods berkisar dari $177K hingga $259K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Impossible Foods. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$204K - $232K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$177K$204K$232K$259K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Impossible Foods, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Kimia di Impossible Foods in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $258,538. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Impossible Foods untuk posisi Insinyur Kimia in San Francisco Bay Area adalah $177,471.

