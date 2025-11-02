Direktori Perusahaan
Imply
Imply Desainer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in United States di Imply berkisar dari $147K hingga $213K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Imply. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$167K - $194K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$147K$167K$194K$213K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Imply, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Imply in United States mencapai total kompensasi tahunan $213,486. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Imply untuk posisi Desainer Produk in United States adalah $147,108.

