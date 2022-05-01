Direktori Perusahaan
Imperva
Imperva Gaji

Gaji Imperva berkisar dari $64,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $217,080 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Imperva. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $117K
Layanan Pelanggan
$161K
Operasi Pemasaran
$189K

Desainer Produk
$141K
Manajer Produk
$217K
Insinyur Penjualan
$209K
Analis Keamanan Siber
$64K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$135K
Arsitek Solusi
$132K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Imperva adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $217,080. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Imperva adalah $141,158.

Sumber Lainnya