Rata-rata kompensasi total Analis Bisnis in Germany di ImmoScout24 berkisar dari €52.8K hingga €72K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ImmoScout24. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$65.1K - $78.7K
Germany
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 2 lagi Analis Bisnis data gajis di ImmoScout24 untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

Apa saja tingkat karir di ImmoScout24?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di ImmoScout24 in Germany mencapai total kompensasi tahunan €72,011. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ImmoScout24 untuk posisi Analis Bisnis in Germany adalah €52,767.

Sumber Lainnya

