Imgur
Imgur Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in United States di Imgur berkisar dari $110K hingga $159K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Imgur. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$125K - $145K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$110K$125K$145K$159K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Imgur?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Imgur in United States mencapai total kompensasi tahunan $159,460. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Imgur untuk posisi Pemasaran in United States adalah $109,880.

