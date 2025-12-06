Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Netherlands di IMC berkisar dari €146K per year untuk L1 hingga €160K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Netherlands total €160K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total IMC. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
