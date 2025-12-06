Direktori Perusahaan
IMC
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Netherlands di IMC berkisar dari €146K per year untuk L1 hingga €160K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Netherlands total €160K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total IMC. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
(Entry Level)
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di IMC?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di IMC in Netherlands mencapai total kompensasi tahunan €201,089. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di IMC untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Netherlands adalah €152,749.

