Direktori Perusahaan
IMC
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Sumber Daya Manusia

  • Semua Gaji Sumber Daya Manusia

IMC Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in Spain di IMC berkisar dari €67.6K hingga €98.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total IMC. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$89.5K - $102K
Spain
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$77.9K$89.5K$102K$114K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Sumber Daya Manusia data gajis di IMC untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di IMC?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di IMC in Spain mencapai total kompensasi tahunan €98,547. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di IMC untuk posisi Sumber Daya Manusia in Spain adalah €67,646.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk IMC

Perusahaan Terkait

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.