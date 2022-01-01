iManage Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji iManage berkisar dari $121,390 dalam kompensasi total per tahun untuk Information Technologist (IT) di tingkat rendah hingga $426,629 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan iManage. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Manajer Produk
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Layanan Pelanggan
$139K
Ilmuwan Data
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Penjualan
$427K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$129K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di iManage adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $426,629. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di iManage adalah $129,551.

