Illumio Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di San Francisco Bay Area

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Illumio berkisar dari $213K hingga $309K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Illumio. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$242K - $281K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$213K$242K$281K$309K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Illumio, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Manajer Rekayasa Perangkat Lunak ni Illumio in San Francisco Bay Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti $309,400. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Illumio fun ipa Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area ni $213,200.

