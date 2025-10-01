Direktori Perusahaan
Illumio
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • San Francisco Bay Area

Illumio Insinyur Perangkat Lunak Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in San Francisco Bay Area di Illumio total $203K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Illumio. Terakhir diperbarui: 10/1/2025

Paket Median
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total per tahun
$203K
Level
L2
Gaji Pokok
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bonus
$15K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Illumio?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Illumio, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Insinyur Perangkat Lunak role in San Francisco Bay Area is $210,000.

