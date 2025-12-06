Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Illumina berkisar dari $105K per year untuk P1 hingga $249K per year untuk P6. Paket kompensasi yearan median in United States total $193K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Illumina. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Illumina, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
