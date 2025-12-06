Kompensasi Perekrut in United States di Illumina total $95K per year untuk P3. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Illumina. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Illumina, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
