Kompensasi Insinyur Mesin in United States di Illumina berkisar dari $86.4K per year untuk P1 hingga $248K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in United States total $141K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Illumina. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$86.4K
$76.3K
$8.8K
$1.3K
P2
$142K
$115K
$24K
$3K
P3
$127K
$114K
$9.6K
$4K
P4
$199K
$145K
$42.5K
$11.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Illumina, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
