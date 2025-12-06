Direktori Perusahaan
Illumina
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Desainer Industri

  • Semua Gaji Desainer Industri

Illumina Desainer Industri Gaji

Rata-rata kompensasi total Desainer Industri in United States di Illumina berkisar dari $149K hingga $213K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Illumina. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$171K - $200K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$149K$171K$200K$213K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Illumina, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Industri di Illumina in United States mencapai total kompensasi tahunan $212,940. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Illumina untuk posisi Desainer Industri in United States adalah $149,240.

Sumber Lainnya

