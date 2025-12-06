Direktori Perusahaan
IHS Markit
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

IHS Markit Perekrut Gaji

Rata-rata kompensasi total Perekrut in Malaysia di IHS Markit berkisar dari MYR 47.4K hingga MYR 64.7K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total IHS Markit. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Perekrut data gajis di IHS Markit untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di IHS Markit?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Perekrut penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di IHS Markit in Malaysia mencapai total kompensasi tahunan MYR 64,660. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di IHS Markit untuk posisi Perekrut in Malaysia adalah MYR 47,380.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk IHS Markit

Perusahaan Terkait

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.