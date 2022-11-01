ICONMA Gaji

Gaji ICONMA berkisar dari $80,621 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $157,080 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ICONMA . Terakhir diperbarui: 10/17/2025