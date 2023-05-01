ICON Gaji

Gaji ICON berkisar dari $94,097 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $173,400 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ICON . Terakhir diperbarui: 10/17/2025