ICON Gaji

Gaji ICON berkisar dari $94,097 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $173,400 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ICON. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Kontrol
$136K
Ilmuwan Data
$119K
Insinyur Mesin
$129K

Desainer Produk
$119K
Manajer Produk
$173K
Manajer Proyek
$94.1K
Insinyur Perangkat Lunak
$114K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ICON adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $173,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ICON adalah $119,400.

