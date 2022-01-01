iCIMS Gaji

Gaji iCIMS berkisar dari $79,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $178,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan iCIMS . Terakhir diperbarui: 10/17/2025