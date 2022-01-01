Direktori Perusahaan
iCIMS
iCIMS Gaji

Gaji iCIMS berkisar dari $79,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $178,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan iCIMS. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $110K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Ilmuwan Data
$102K
Manajer Produk
$130K
Perekrut
$79.6K
Manajer Program Teknis
$153K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di iCIMS adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Principal Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan $178,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di iCIMS adalah $124,950.

Sumber Lainnya