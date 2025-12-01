Direktori Perusahaan
Icertis
Icertis Kapitalis Ventura Gaji

Rata-rata kompensasi total Kapitalis Ventura in India di Icertis berkisar dari ₹570K hingga ₹810K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Icertis. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$7.4K - $8.4K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$6.5K$7.4K$8.4K$9.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Icertis, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Ventura di Icertis in India mencapai total kompensasi tahunan ₹810,134. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Icertis untuk posisi Kapitalis Ventura in India adalah ₹569,840.

Sumber Lainnya

