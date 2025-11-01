Direktori Perusahaan
Hypersonix
Hypersonix Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di Hypersonix total ₹2.82M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Hypersonix. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Hypersonix
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹2.82M
Level
Senior
Gaji Pokok
₹2.45M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹368K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Hypersonix in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,850,488. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Hypersonix untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹2,822,370.

