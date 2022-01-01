Direktori Perusahaan
Huntington National Bank
Huntington National Bank Gaji

Gaji Huntington National Bank berkisar dari $64,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $200,400 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Huntington National Bank. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $91.5K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Ilmuwan Data
Median $105K
Desainer Produk
Median $138K

Teknolog Informasi (TI)
Median $128K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $200K
Analis Bisnis
$89.6K
Analis Data
$64.7K
Analis Keuangan
$88.6K
Konsultan Manajemen
$129K
Manajer Produk
$137K
Manajer Proyek
$73K
Penjualan
$194K
Analis Keamanan Siber
$166K
Arsitek Solusi
$139K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Huntington National Bank adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $200,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Huntington National Bank adalah $128,183.

