Rata-rata kompensasi total Perekrut in United States di Human Interest berkisar dari $90.7K hingga $129K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Human Interest. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$103K - $122K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$90.7K$103K$122K$129K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Human Interest, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Human Interest in United States mencapai total kompensasi tahunan $128,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Human Interest untuk posisi Perekrut in United States adalah $90,720.

Sumber Lainnya

