Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt Peneliti UX Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Houghton Mifflin Harcourt. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$52.6K - $61.9K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti UX di Houghton Mifflin Harcourt in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$94,632. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Houghton Mifflin Harcourt untuk posisi Peneliti UX in Canada adalah CA$67,941.

Sumber Lainnya

