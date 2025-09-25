Direktori Perusahaan
Holiday Extras Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United Kingdom di Holiday Extras total £44.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Holiday Extras. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Paket Median
company icon
Holiday Extras
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£44.3K
Level
L1
Gaji Pokok
£41.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£3K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Holiday Extras?

£122K

Gaji Magang

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Holiday Extras in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £56,648. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Holiday Extras untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United Kingdom adalah £42,300.

