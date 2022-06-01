Direktori Perusahaan
HireVue
HireVue Gaji

Gaji HireVue berkisar dari $57,710 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $175,120 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan HireVue. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Ilmuwan Data
$160K
Operasi Pemasaran
$90.5K
Penjualan
$57.7K

Insinyur Perangkat Lunak
$175K
FAQ

