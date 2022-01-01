Direktori Perusahaan
Hiretual
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Hiretual Gaji

Gaji Hiretual berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $129,350 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hiretual. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengembangan Bisnis
$114K
Desainer Produk
$129K
Manajer Produk
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Insinyur Perangkat Lunak
$50.3K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Hiretual je Desainer Produk at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $129,350. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Hiretual je $112,434.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Hiretual

Perusahaan Terkait

  • Pendo.io
  • DriveWealth
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya