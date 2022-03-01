Hipcamp Gaji

Gaji Hipcamp berkisar dari $168,504 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $907,515 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hipcamp . Terakhir diperbarui: 9/5/2025