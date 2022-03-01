Direktori Perusahaan
Hipcamp
Hipcamp Gaji

Gaji Hipcamp berkisar dari $168,504 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $907,515 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hipcamp. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $170K
Analis Bisnis
$177K
Ilmuwan Data
$175K

Sumber Daya Manusia
$366K
Desainer Produk
$169K
Manajer Produk
$212K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$908K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Hipcamp is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $907,515. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hipcamp is $176,880.

