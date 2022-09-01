Direktori Perusahaan
Hightouch

Hightouch Gaji

Rentang gaji Hightouch berkisar dari $176,400 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Ilmu Data di ujung bawah hingga $306,000 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Hightouch. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $190K
Manajer Ilmu Data
$176K
Penjualan
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Insinyur Penjualan
$229K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Hightouch, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

El rol con mayor salario reportado en Hightouch es Penjualan at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Hightouch es $209,733.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Hightouch

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Databricks
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain