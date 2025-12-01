Direktori Perusahaan
Highspot
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Keamanan Siber

  • Semua Gaji Analis Keamanan Siber

Highspot Analis Keamanan Siber Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Keamanan Siber di Highspot berkisar dari $126K hingga $176K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Highspot. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$135K - $159K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$126K$135K$159K$176K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Analis Keamanan Siber data gajis di Highspot untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Highspot, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Highspot, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Keamanan Siber penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keamanan Siber di Highspot mencapai total kompensasi tahunan $175,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Highspot untuk posisi Analis Keamanan Siber adalah $126,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Highspot

Perusahaan Terkait

  • Pluralsight
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Pantheon
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.