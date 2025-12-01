Direktori Perusahaan
Highspot
Highspot Operasi Pendapatan Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Pendapatan di Highspot berkisar dari $158K hingga $224K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Highspot. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$179K - $213K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$158K$179K$213K$224K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Highspot, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Pendapatan di Highspot mencapai total kompensasi tahunan $224,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Highspot untuk posisi Operasi Pendapatan adalah $157,950.

Sumber Lainnya

