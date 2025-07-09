Direktori Perusahaan
HGS
HGS Gaji

Gaji HGS berkisar dari $80,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $160,800 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan HGS. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
$80.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$161K
Arsitek Solusi
$108K

FAQ

Den høyest betalte rollen rapportert hos HGS er Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $160,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos HGS er $108,098.

