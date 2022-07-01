HG Insights Gaji

Gaji HG Insights berkisar dari $99,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $231,150 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan HG Insights . Terakhir diperbarui: 9/11/2025