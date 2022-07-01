Direktori Perusahaan
Heyday
Heyday Gaji

Gaji Heyday berkisar dari $56,511 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Heyday. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Operasi Bisnis
$136K
Analis Bisnis
$197K
Ilmuwan Data
$56.5K

Manajer Produk
$184K
Perekrut
$191K
Insinyur Perangkat Lunak
$201K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Heyday adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Heyday adalah $187,275.

