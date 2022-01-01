Direktori Perusahaan
Hexaware Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Hexaware Technologies Gaji

Gaji Hexaware Technologies berkisar dari $3,616 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $273,625 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hexaware Technologies. Terakhir diperbarui: 9/10/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $7.2K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Arsitek Solusi
Median $122K
Akuntan
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Operasi Bisnis
$5.3K
Analis Bisnis
$7.3K
Layanan Pelanggan
$5.4K
Analis Data
$21.8K
Ilmuwan Data
$10.1K
Analis Keuangan
$15.6K
Teknolog Informasi (TI)
$79.7K
Pemasaran
$7.5K
Manajer Produk
$98.5K
Manajer Proyek
$121K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$31.3K
Manajer Program Teknis
$274K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Hexaware Technologies adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $273,625. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Hexaware Technologies adalah $15,635.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Hexaware Technologies

Perusahaan Terkait

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya