Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di HERE Technologies berkisar dari $110K per year untuk L5 hingga $212K per year untuk L10. Paket kompensasi yearan median in United States total $120K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
Software Engineer I(Entry Level)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Apa saja tingkat karir di HERE Technologies?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di HERE Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $213,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HERE Technologies untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United States adalah $125,000.

