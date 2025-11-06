Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di HERE Technologies berkisar dari $110K per year untuk L5 hingga $212K per year untuk L10. Paket kompensasi yearan median in United States total $120K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
