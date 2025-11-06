Direktori Perusahaan
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Poland di HERE Technologies berkisar dari PLN 165K per year untuk L6 hingga PLN 320K per year untuk L8. Paket kompensasi yearan median in Poland total PLN 201K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
Software Engineer I(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di HERE Technologies?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di HERE Technologies in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 346,665. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HERE Technologies untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 185,964.

