HERE Technologies
HERE Technologies Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di HERE Technologies berkisar dari ₹3.69M per year untuk L5 hingga ₹5.61M per year untuk L9. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.2M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
Software Engineer I(Entry Level)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di HERE Technologies?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Insinyur Perangkat Lunak en HERE Technologies in India está en una compensación total anual de ₹5,606,004. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en HERE Technologies para el puesto de Insinyur Perangkat Lunak in India es ₹2,127,826.

Sumber Lainnya