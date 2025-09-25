Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di HERE Technologies berkisar dari ₹3.69M per year untuk L5 hingga ₹5.61M per year untuk L9. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.2M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 9/25/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
