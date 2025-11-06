Kompensasi Ilmuwan Data in Mumbai Metropolitan Region di HERE Technologies berkisar dari ₹3.91M per year untuk L5 hingga ₹1.65M per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in Mumbai Metropolitan Region total ₹2.25M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
