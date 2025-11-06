Direktori Perusahaan
HERE Technologies
HERE Technologies Ilmuwan Data Gaji di Mumbai Metropolitan Region

Kompensasi Ilmuwan Data in Mumbai Metropolitan Region di HERE Technologies berkisar dari ₹3.91M per year untuk L5 hingga ₹1.65M per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in Mumbai Metropolitan Region total ₹2.25M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total HERE Technologies. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region mencapai total kompensasi tahunan ₹17,957,761. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HERE Technologies untuk posisi Ilmuwan Data in Mumbai Metropolitan Region adalah ₹2,102,805.

