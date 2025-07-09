Direktori Perusahaan
Herbalife
Herbalife Gaji

Gaji Herbalife berkisar dari $17,966 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $240,790 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Herbalife. Terakhir diperbarui: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $140K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Data
$18K
Desainer Produk
$129K

Manajer Produk
$241K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$169K
Arsitek Solusi
$92.3K
Manajer Program Teknis
$168K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Herbalife adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $240,790. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Herbalife adalah $140,000.

